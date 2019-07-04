Объявлен конкурс на организацию уличного освещения в Курске

Мэрия Курска после расторжения договора на организацию уличного освещения с компанией «АйТи энергофинанс» инициировала конкурсные процедуры по выбору нового подрядчика. Об этом в ходе инспекционной поездки по городу врио губернатора Романа Старовойта рассказал мэр Виктор Карамышев.

«У нас и у коммунальных служб теперь есть информация о каждой опоре в городе. Это является материалом для техзадания новому подрядчику. Мы проводили предварительные переговоры с компаниями. Заинтересованность проявили минимум пять-семь организаций, в том числе и федерального уровня, которые такие проекты реализовывали в других субъектах. Например, "Ростелеком", Сбербанк»,— заявил господин Старовойт. Семилетний контракт на замену 25,8 тыс. светильников на светодиодные администрация города должна будет заключить к середине августа. Также господин Старовойт предложил собственникам зданий заняться архитектурной подсветкой.

Контракт с «АйТи энергофинанс» на замену светильников был заключен в августе 2013 года на шесть лет. Летом 2017-го были проведены замеры освещенности на курских улицах и выяснилось, что она не соответствует нормам. Не соответствовали нормам и параметры, прописанные в контракте. Областное управление СКР возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным местной газеты «Друг для друга», обвинение предъявлено бывшему председателю комитета ЖКХ Курска Александру Апалькову.

Как планируют снижать энергопотребление в соседней Белгородской области — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин