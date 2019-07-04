Смертность от ВИЧ-инфекции в Югре снизилась на 42,1%

В 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре смертность от ВИЧ-инфекции снизилась на 42,1% по сравнению с прошлым годом, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Показатель уровня заболеваемости снизился и составляет 84,3 случаев на 100 тыс. населения. Годом ранее этот показатель был на уровне 89,3 случая.

«Среди превентивных мер главными становятся своевременное проведение обследований и выявление инфекции на ранней стадии. С каждым годом в регионе увеличивается количество обследованных на ВИЧ-инфекцию. В 2016 году обследовано более 408 тыс. человек (24,5% населения Югры), в 2017 — почти 458 тыс. человек (27,8%), в 2018 году — 532,5 тыс. человек (32,2%)»,— рассказали в ведомстве. Уточняется, что в 2019 году планируется обследовать 35% от общего числа жителей.

В то же время округ продолжает входить в число регионов с высокой долей жителей, пораженных ВИЧ-инфекцией. «Важно понимать, что данный показатель говорит не о новых случаях заболеваний (как показывает статистика, динамика по этому показателю падает). Цифры рейтинга, на который сегодня ссылаются СМИ, отражают совокупные показатели: число новых заболевших плюс число тех, кто уже на протяжении долгого времени проходит терапию»,— пояснили в департаменте. Там добавили, что пораженность увеличивается из-за того, что ежегодно растет продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных.

По данным Роспотребнадзора, ожидаемая продолжительность жизни инфицированного в возрасте 20 лет, получающего медикаментозную терапию, увеличилась за последнее 20 лет с 36 лет до 51 года. Всего под наблюдением врачей в регионе находятся более 15, 4 тыс. больных ВИЧ-инфекцией. Из них антиретровирусную терапию получают более 9 тыс. человек.