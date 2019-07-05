«Протон» ушел в большой спор

Налоговая инспекция подала заявление о признании волейбольного клуба «Протон» (Балаково) банкротом. Сумма исковых требований составляет 1,85 млн руб. Руководство клуба признается, что у организации, у которой с начала прошлого года длится конфликт с министерством молодежной политики и спорта Саратовской области, имеются задолженности по обязательным сборам. В клубе винят в сложившейся ситуации министерство, которое не выплатило сумму одного из грантов и в настоящее время пытается отсудить у клуба 32,53 млн руб. В минспорта области отрицают намерение обанкротить клуб.

В Арбитражный суд Саратовской области подано заявление о банкротстве региональной обществен­ной физкультурно-­спортив­ной организации «Волейбольный клуб „Протон“». Иск подала Федеральная налоговая служба в лице инспекции № 12. Клуб требуют признать несостоятельным из-за задолженности по налоговым платежам в размере 1,85 млн руб.

Напомним, волейбольный клуб «Протон» (Балаково), к которому имеет претензии налоговая, был отстранен от участия в чемпионате России в этом году. Вместо него выступила новая команда — «Протон-Саратов». Отстранение балаковских волейболистов произошло после соответствующего письма заместителя председателя правительства области по социальной сфере Валентины Гречушкиной в адрес Всероссийской федерации волейбола, в котором она указала на «потерю доверия к руководству ­команды».

Руководство «Протона» пожаловалось в прокуратуру Саратовской области на действия зампреда. По мнению спортивных функционеров, госпожа Гречушкина превысила свои должностные полномочия. Надзорное ведомство согласилось с мнением волейбольного клуба в том, что последняя не может вмешиваться в деятельность спортивной команды. Материалы направленны в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, однако до сих пор решения по нему не принято.

Конфликт между министерством и волейбольным клубом возник в начале 2018 года, когда клубу, по мнению его руководства, не выплатили всю сумму выигранного правительственного гранта в размере свыше 30 млн руб. По этой причине, поясняют в команде, у клуба сформировалась задолженность перед сотрудниками.

По словам председателя правления балаковского «Протона» Романа Кукушкина, ведомство недоплатило клубу 5,54 млн руб. У спортивной организации образовались долги по зарплате перед сотрудниками, были арестованы счета.

Правительство области в лице Валентины Гречушкиной отрицало вину в возникших у клуба проблемах и винило в этом руководство спортивной организации.

Руководство волейбольного клуба обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с требованием взыскать с министерства молодежной политики и спорта региона указанную сумму. В мае эти требования были удовлетворены. Не согласившись с мнением суда, чиновники обжаловали решение первой инстанции, однако апелляционный суд оставил его в силе.

Сейчас в арбитраже, кроме банкротного, рассматриваются еще два иска к «Протону». Один из них, на 32,53 млн руб. 14 декабря 2018 года подало областное минспорта. Министерство требует взыскать с волейбольного клуба сумму выигранного им гранта, так как, по мнению министерства, клуб потратил средства не по назначению. Второй иск в ноябре прошлого года заявило ГБУ СО «Спортивная школа по игровым видам спорта». Спортшколе клуб задолжал 1,47 млн руб. по договору об аренде игрового зала. Последний иск был частично (на сумму 1,37 млн руб.) удовлетворен.

Требования минспорта на сумму 32,53 млн руб. Роман Кукушкин не признает. Он утверждает, что клуб выиграл грант на законных основаниях, деньги были использованы по назначению, однако в конце прошлого года министерство нашло условие, в соответствии с которым у получателя гранта не должно быть «замороженных счетов» за предыдущий год. «У нас были арестованы счета, поскольку мы полгода не могли выплатить зарплату сотрудникам»,— пояснил господин Кукушкин. По его мнению, правительство хочет обанкротить клуб.

Руководство команды готовит новый иск к министерству — по мнению председателя, из-за действий саратовских чиновников клуб штрафовали, и он намерен отсудить размер штрафов у министерства, однако точная сумма пока неизвестна.

В министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области претензии организации отрицают. «Гранты, которые разыгрывало министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, никогда не были единственным источником средств, за счет которых существовал спортивный клуб. Традиционно региональная обществен­ная физ­куль­турно-­спортив­ная организация «Волейбольный клуб „Протон“» привлекает несколько источников финансирования, в том числе и спонсоров. Говорить о том, что действия министерства стали причиной банкротства клуба, некорректно»,— заявили в ведомстве.

Чиновники не исключили намерения обжаловать решение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, который согласился с мнением суда первой инстанции об удовлетворении требований «Протона» к министерству на сумму 5,54 млн руб.

Марина Ковалева