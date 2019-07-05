Посредник сообщил об услугах

Основной свидетель обвинения по уголовному делу в отношении начальника УЭБиПК саратовской полиции Дмитрия Елизарова Армен Джуликян в Октябрьском районном суде Саратова рассказал, каким образом осуществлялись передачи взяток от бизнесменов полицейскому. Дмитрий Елизаров обвиняется в двух эпизодах получения взяток от предпринимателей на общую сумму 7 млн руб. В обоих случая господин Джуликян выступал посредником и на суде рассказал, при каких обстоятельствах он якобы передавал полицейскому взятки. Защита считает, что свидетель обвинения «выдает желаемое за ­действительное».

Вчера в Октябрьском районном суде Саратова начался допрос ключевого свидетеля обвинения по уголовному делу в отношении начальника УЭБиПК ГУ МВД по Саратовской области Дмитрия Елизарова. Полицейского обвиняют в получении взяток на сумму 7 млн руб. и легализации денежных средств, добытых преступным путем в крупном размере (ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Следствие считает, что в июне 2016 года Дмитрий Елизаров, занимавший на тот момент должность заместителя начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области, получил через посредника 5 млн руб. за возврат изъятых полицейскими при доследственной проверке серверов с программным обес­печением, предназначенных для работы автозаправочных станций, которые принадлежат одному из саратовских предпринимателей.

Второй эпизод уголовного дела касается взятки в размере 2 млн руб. в мае 2017 года. На тот момент обвиняемый уже был начальником управления УЭБиПК. По версии следствия, деньги он получил от учредителя одной из саратовских частных больниц за прекращение проверки в учреждении. Полиция выявила факты неправомерного использования клиникой средств Фонда обязательного медицинского ­страхования.

Следствие считает, что для легализации части денег подполковник Елизаров приобрел автомобиль Mercedes стоимостью 2 млн руб.

В обоих случаях посредником при передаче денег выступал предприниматель Армен Джуликян. На суде последний заявил, что поддерживал приятельские отношения с подполковником полиции Елизаровым. В 2016 году, по его словам, к нему обратился совладелец сети саратовских заправочных станций «Премье» Сергей Булатов, который сказал, что у него есть сложности с правоохранительными органами. Со слов Армена Джуликяна, у господина Булатова в ходе проверки силовики изъяли сервер и документы, без которых невозможно функционирование АЗС.Господин Джуликян якобы пошел за помощью к знакомому замначальника управления по экономической безопасности, который согласился помочь бизнесмену за 5 млн руб. Передача денег, согласно показаниям свидетеля, состоялась в Энгельсском районе в машине Армена Джуликяна.

По второму эпизоду господин Джуликян пояснил, что в мае 2017 года помочь решить вопрос с полицией его попросил владелец ООО «Медицинский Di центр» Александр Шмеркевич. Тот сказал, что хотел бы прекратить проверку полиции по поводу якобы незаконного использования средств Фонда обязательного медицинского страхования. Дмитрий Елизаров, со слов Армена Джуликяна, будучи уже начальником УЭБиПК областной полиции, согласился посодействовать бизнесмену за 2 млн руб. Взятку положили в служебный автомобиль ­подполковника.

Армен Джуликян также объяснил, почему он решил рассказать о действиях своего приятеля из полиции следственным органам. По его словам, в конце 2017 года началась проверка «экономической» полиции и в отношении него. Персональные обращения к Дмитрию Елизарову не помогли и тогда в январе 2018 года он написал заявление в УФСБ по Саратовской области, в котором рассказал, как передавал взятки подполковнику Елизарову.

Как писал „Ъ“, в январе 2018 года господин Джуликян был задержан вместе с бывшим главой Энгельсского района Дмитрием Лобановым, предпринимателем Владимиром Гикаевым и бывшим председателем комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского района Сергеем Рясковым. Им вменялся в вину ряд преступлений в сфере земельных отношений. В декабре прошлого года господин Джуликян был освобожден от уголовного наказания — мировой суд прекратил уголовное дело по факту сноса гаражей под строительство многоквартирного дома (ч. 1 ст. 167 УК РФ), назначив судебный штраф в размере 15 тыс. руб.

Напомним, подполковник полиции был задержан 31 мая прошлого года в Саранске. На следующий день его заключили под стражу. В ноябре господин Елизаров был отпущен из СИЗО.Суд изменил ему меру пресечения: ему запрещено выходить за пределы квартиры с шести вечера до восьми утра, находиться на территории ГУ МВД по Саратовской области, общаться со свидетелями по делу, использовать все виды связи, включая интернет. Полицейский не признает вину.

Допрос Армена Джуликяна продолжится на заседании суда через месяц. Адвокат Дмитрия Елизарова Олег Брыков не доверяет показаниям свидетеля. «Суд, прокуратура и сторона защиты обратили внимание на то, что свидетель в очередной раз пытается выдать желаемое за действительное. Сторона защиты вопросами пыталась объективно установить обстоятельства того, что происходило в 2016 и 2017 годах и вывести свидетеля на правдивые показания»,— отметил адвокат. Он также отметил, что у защиты «более чем достаточно дополнительных вопросов». «Мы в любом случае постараемся у свидетеля корректно выяснить все обстоятельства, которые имеют прямое отношение к уголовному делу»,— пояснил господин Брыков.

Сергей Петунин