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Прием кандидатов в ИКМО «Георгиевский» начался после приезда представителей ЦИК

Прием документов от желающих участвовать в муниципальных выборах в ИКМО «Георгиевский» 4 июля начался после того, как в избирательную комиссию МО приехали представители Горизбиркома и Центризбиркома. Об этом сообщает «Закс.ру». Проверяющие приехали в ««Георгиевский» в полдень. После этого документы от кандидатов начали принимать.

Как заявил представитель Партии Роста Павел Швец в группе «Штаб Купчино», в ИКМО приезжали трое членов аппарата ЦИК, два члена Горизбиркома — Екатерина Фесик и Алексей Березин. Был составлен список кандидатов, желающих сдать документы. Проверяющие взяли ситуацию с приемом на контроль.

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