X5 нальет с «Абрау-Дюрсо»

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и ГК «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова будут совместно развивать марку вин «Русская лоза». Пока доступно шесть наименований в сегменте до 300 руб. за бутылку, в перспективе возможно создание и более дорогих продуктов.



X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и ГК «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие (СП) для развития бренда вина «Русская лоза». Об этом X5 сообщила 4 июля. Название СП и соотношение долей не уточняются. Все детали будут определены в ходе дальнейших переговоров, сказали в X5.

Магазины Х5 станут эксклюзивным местом продажи «Русской лозы».

Сегодня на полках уже представлено шесть наименований тихих вин в сегменте до 300 руб. за бутылку, в том числе белые и красные, сухие и полусладкие, сортовые и купажные, сообщила Х5. В перспективе партнеры планируют расширять линейку бренда, запуская новые продукты, в том числе в более высоких ценовых сегментах.

«Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова — крупнейший в России производитель игристых вин под одноименной маркой. Также выпускает тихие вина «Абрау-Дюрсо» и «Винодельня Ведерниковъ». Всего за 2018 год группа произвела 38,82 млн бутылок. По собственным данным, выручка компании в 2018 году была 7,66 млрд руб., чистая прибыль — 1,06 млрд руб.

На 31 марта 2019 года под управлением X5 было 14,8 тыс. магазинов. По итогам первого квартала 2019 года выручка X5 выросла на 15,5%, до 405,86 млрд руб. год к году, показатель EBITDA увеличился на 32,6%, до 29,47 млрд руб., чистая прибыль — на 65,2%, до 9,29 млрд руб., сообщала компания.

По данным Союза виноградарей и виноделов России, в 2018 году в России было произведено 30 млн дал тихого и 12,5 млн дал игристого вина. Наибольшим спросом пользуется недорогое вино от 200 руб., а продукция дороже 1 тыс. руб. занимает всего около 5% рынка, говорит директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Анатолий Костырев