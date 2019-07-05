«Белореченскому» напомнили о долгах

Тепличный комбинат «Белореченский», один из крупнейших производителей овощей закрытого грунта на Кубани, может быть признан несостоятельным. С заявлением о банкротстве «Белореченского» в суд обратился Сбербанк, взыскивающий 770 млн руб. с группы взаимосвязанных заемщиков, в которую входит комбинат. Руководство предприятия рассчитывает на реструктуризацию долга. По оценке экспертов, проблемы у предприятия могли возникнуть из-за высокой конкуренции в отрасли.
Арбитражный суд (АС) Краснодарского края начал производство по заявлению ПАО «Сбербанк» о признании несостоятельным ООО «Тепличный комбинат (ТК) “Белореченский”», сообщает официальный сайт суда. Первое судебное заседание, на котором будет проверяться обоснованность претензий заявителя, назначено на 26 сентября. Сумма задолженности предприятия Сбербанку в материалах дела не приводится.
Гендиректор ТК «Белореченский» Аркадий Муравьев не стал раскрывать “Ъ-Юг” детали судебного процесса. Пресс-служба Среднерусского банка ПАО Сбербанк сообщила, что кредит был выдан в 2015 году. Просроченная задолженность ООО «ТК Белореченский» перед Сбербанком образовалась в 2018 году , в связи с чем банк был вынужден инициировать процедуру принудительного взыскания. Возможность реструктуризации задолженности прорабатывалась, однако ООО «ТК Белореченский» был не в состоянии исполнить свои обязательства по обслуживанию долга. Сумма задолженности не в пресс-службе не назвали.
По данным картотеки арбитражного суда, в АС Ярославской области находится на рассмотрении иск Сбербанка на 770 млн руб. к группе взаимосвязанных заемщиков (ГВЗ) «Агротип», куда входит ТК «Белореченский» (является одним из ответчиков). В рамках этого судебного процесса на расчетные счета тепличного комбината в Сбербанке наложены аресты. Кроме того, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» требует взыскать с ТК «Белореченский» задолженность в сумме 241 млн руб., иск подан в АС Москвы.
Аркадий Муравьев в разговоре с “Ъ-Юг” ограничился заявлением о том, что в сложившейся ситуации он рассчитывает на реструктуризацию долга и помощь властей Краснодарского края. «Мы не можем допустить банкротства предприятия, на котором работает более 230 человек»,— заявил руководитель компании.
Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Тепличный комбинат “Белореченский”» зарегистрировано в 2007 году в Белореченском районе, основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. Учредитель и гендиректор Аркадий Муравьев также является владельцем московских ООО «ПКФ “Агротип”», «УК “Агротип”» и «Агротип-сервис». Выручка ТК в 2017 году составила 362,7 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб.
Производственно-коммерческая фирма «Агротип» занимается проектированием, комплектацией, строительством и сопровождением эксплуатации тепличных комплексов, всего компания ввела в эксплуатацию более 200 га теплиц в разных регионах России. В 2016 году группой компаний «Агротип» была запущена первая очередь собственного производства на тепличном комбинате «Белореченский», производственная мощность комбината — 7 тыс. т в год овощной продукции защищенного грунта (помидоры, огурцы, салат). Продукция реализуется под брендом «Наши овощи». По площади теплиц — 15,3 га — комбинат «Белореченский» в числе лидеров рынка в Краснодарском крае после компаний «Зеленая линия» (83 га, сеть «Магнит»), «Овощи Краснодарского края» (30,5 га) и «Тепличный» (30,3 га).
По мнению Алексея Коренева, аналитика ГК «Финам», овощеводство закрытого грунта является очень привлекательной сферой для инвестирования. «Однако видимая простота создания новых тепличных хозяйств сыграла злую шутку со многими предпринимателями: в отрасль пришло большое количество игроков, не имевших достаточного опыта, по отдельным видам продукции, например по выращиванию огурцов, очень быстро было достигнуто затоваривание. В итоге перспективная отрасль столкнулась с целым рядом проблем и последующими банкротствами многих агрохозяйств, тем более что значительная часть проектов реализовывалась на заемные средства»,— отметил эксперт. По его мнению, на этом рынке останутся опытные игроки, накопившие достаточные профессиональные компетенции.