«Белореченскому» напомнили о долгах

Тепличный комбинат «Белореченский», один из крупнейших производителей овощей закрытого грунта на Кубани, может быть признан несостоятельным. С заявлением о банкротстве «Белореченского» в суд обратился Сбербанк, взыскивающий 770 млн руб. с группы взаимосвязанных заемщиков, в которую входит комбинат. Руководство предприятия рассчитывает на реструктуризацию долга. По оценке экспертов, проблемы у предприятия могли возникнуть из-за высокой конкуренции в отрасли.



Арбитражный суд (АС) Краснодарского края начал производство по заявлению ПАО «Сбербанк» о признании несостоятельным ООО «Тепличный комбинат (ТК) “Белореченский”», сообщает официальный сайт суда. Первое судебное заседание, на котором будет проверяться обоснованность претензий заявителя, назначено на 26 сентября. Сумма задолженности предприятия Сбербанку в материалах дела не приводится.

Гендиректор ТК «Белореченский» Аркадий Муравьев не стал раскрывать “Ъ-Юг” детали судебного процесса. Пресс-служба Среднерусского банка ПАО Сбербанк сообщила, что кредит был выдан в 2015 году. Просроченная задолженность ООО «ТК Белореченский» перед Сбербанком образовалась в 2018 году , в связи с чем банк был вынужден инициировать процедуру принудительного взыскания. Возможность реструктуризации задолженности прорабатывалась, однако ООО «ТК Белореченский» был не в состоянии исполнить свои обязательства по обслуживанию долга. Сумма задолженности не в пресс-службе не назвали.

По данным картотеки арбитражного суда, в АС Ярославской области находится на рассмотрении иск Сбербанка на 770 млн руб. к группе взаимосвязанных заемщиков (ГВЗ) «Агротип», куда входит ТК «Белореченский» (является одним из ответчиков). В рамках этого судебного процесса на расчетные счета тепличного комбината в Сбербанке наложены аресты. Кроме того, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» требует взыскать с ТК «Белореченский» задолженность в сумме 241 млн руб., иск подан в АС Москвы.

Аркадий Муравьев в разговоре с “Ъ-Юг” ограничился заявлением о том, что в сложившейся ситуации он рассчитывает на реструктуризацию долга и помощь властей Краснодарского края. «Мы не можем допустить банкротства предприятия, на котором работает более 230 человек»,— заявил руководитель компании.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Тепличный комбинат “Белореченский”» зарегистрировано в 2007 году в Белореченском районе, основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. Учредитель и гендиректор Аркадий Муравьев также является владельцем московских ООО «ПКФ “Агротип”», «УК “Агротип”» и «Агротип-сервис». Выручка ТК в 2017 году составила 362,7 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб.

Производственно-коммерческая фирма «Агротип» занимается проектированием, комплектацией, строительством и сопровождением эксплуатации тепличных комплексов, всего компания ввела в эксплуатацию более 200 га теплиц в разных регионах России. В 2016 году группой компаний «Агротип» была запущена первая очередь собственного производства на тепличном комбинате «Белореченский», производственная мощность комбината — 7 тыс. т в год овощной продукции защищенного грунта (помидоры, огурцы, салат). Продукция реализуется под брендом «Наши овощи». По площади теплиц — 15,3 га — комбинат «Белореченский» в числе лидеров рынка в Краснодарском крае после компаний «Зеленая линия» (83 га, сеть «Магнит»), «Овощи Краснодарского края» (30,5 га) и «Тепличный» (30,3 га).

По мнению Алексея Коренева, аналитика ГК «Финам», овощеводство закрытого грунта является очень привлекательной сферой для инвестирования. «Однако видимая простота создания новых тепличных хозяйств сыграла злую шутку со многими предпринимателями: в отрасль пришло большое количество игроков, не имевших достаточного опыта, по отдельным видам продукции, например по выращиванию огурцов, очень быстро было достигнуто затоваривание. В итоге перспективная отрасль столкнулась с целым рядом проблем и последующими банкротствами многих агрохозяйств, тем более что значительная часть проектов реализовывалась на заемные средства»,— отметил эксперт. По его мнению, на этом рынке останутся опытные игроки, накопившие достаточные профессиональные компетенции.

Анна Перова, Краснодар