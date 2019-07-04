«Обойти по периметру можно примерно за час»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о рыбалке на острове.

Остров Рейнеке сегодня. Расположен в заливе Петра Великого, самый дальний от Владивостока. Километрах в 25. И около 25 человек постоянно здесь проживают. Обойти Рейнеке по периметру можно примерно за час. С июля по сентябрь туристов полно. Кемпинги, турбазы, белый песок, как пишется обычно в путеводителях. Хотя песок желтый, но прогревается летом не хуже чем в тропиках. Может, выгорает до белого? Хотя я такого не наблюдал.

В воспоминаниях сразу всплывает туманное утро, серые волны и узенькая лодочка. И дед, хозяин плавсредства, строго наказывает мне: «Ты крупную камбалу не тяни, лучше поводок обрежь, а то утопишь мне лодку. И скалу из виду не теряй, в Японию унесет». Гребу к скале, бросаю плавучий якорь и опускаю леску с поводками и наживкой из мидий прямо под лодку. Глубоко. Вокруг все в рваных клочках тумана, скалу еле видно. Через минуту чувствую тупую, но сильную поклевку. Тяну! Вода прозрачная, вижу добычу – плоская, как стол, камбала. И здоровенная, тоже как стол. Именно о таких дед и говорил «режь поводок». Куда там. Кряхчу, соплю, но тяну. Пару раз лодка и впрямь чуть не переворачивается. Но все же я побеждаю. Вот она — добыча! Азарт такой, что аж руки трясутся. Клюет все время. В какой-то момент понимаю, что скала пропала из виду. Азарт исчезает, с диким напряжением таращу глаза сквозь туман. Нахожу ориентир, и все начинается сначала.

Возвращаюсь счастливый, без поводков, пришлось таки обрезать — лодка просела под весом улова. Дед встречает на берегу, глядит на все это безобразие и молча уходит в домик на берегу. Ежедневное меню у нас с ним скромное — та самая жаренная камбала, гребешки размером с тарелку, устрицы, вареные крабы, трепанги. Скромное, но свежее, я бы так сказал.