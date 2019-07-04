Во Всеволожском районе Ленобласти появится веломаршрут

На территории природного памятника «Колтушские высоты» во Всеволожском районе области появится веломаршрут. Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, к разработке маршрута привлекались члены клуба «ВелоПитер».

Его протяженность составит 12 км. Велодорожка пройдет по территории заказника, она будет совмещена с пешеходным маршрутом. Кроме того, планируется продлить до 23 км веломаршрут в заказнике «Гряда Вярямянселькя», увеличить до 8 км маршрут на территории памятника природы «Токсовские высоты».

Работы займут два года, на обустройство экологических троп будет направлено около 6 млн руб.