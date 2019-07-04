Губернатор Кубани выразил соболезнование семье погибшего на атомной глубоководной станции офицера

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнование родственникам капитан третьего ранга Владимира Сухиничева, погибшего атомной глубоководной станции АС-31, сообщила пресс-служба администрации края. Отец подводника Геннадий Сухиничев живет в городе Горячий Ключ.

Губернатор края отметил, что капитан третьего ранга Владимир Сухиничев погиб, мужественно и честно исполняя воинский долг, до последних минут спасая жизни людей и вверенный корабль. «Кубань разделяет горечь вашей утраты. Память о подвиге военных моряков-подводников будет всегда жить в наших сердцах», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Анна Перова, Краснодар