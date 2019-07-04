Эксклюзивное предложение на автогрейдеры John Deere

John Deere Financial и Торговый Дом «Вертикаль» объявляют о старте акции на три модели автогрейдеров John Deere — 672G, 772G и 872G.



С 1 июля по 1 октября 2019 года успейте приобрести технику в лизинг на следующих условиях:

- аванс 49%

- срок лизинга 13 месяцев

- 0% удорожания.

Грейдеры 672G, 772G и 872G — это полноприводные модели в линейке John Deere. Узнайте, как устроены эти машины, и вам не захочется работать с другими.

В грейдерах John Deere воплощены последние инженерные разработки. Техника оснащена мощным двигателем John Deere PowerTech с фильтрацией топлива для особо тяжелого режима работы и двухступенчатым фильтром подаваемого воздуха.

Операторы отмечают великолепную управляемость этих грейдеров благодаря адаптивной восьмискоростной трансмиссии John Deere PowerShift Plus™ и двухпоточным гидростатическим приводом, работающим независимо на левое и правое колесо. Встроенная система управления регулирует рабочие параметры исходя из условий эксплуатации.

Прочная конструкция рамы, увеличенный просвет поворотной платформы и внушительная рабочая поверхность отвала также обеспечивают высокую маневренность и производительность грейдеров John Deere. Они с успехом применяются для выполнения задач по планировке территорий, профилированию и зачистке дорог, откосов, рыхлению поверхностей. Комплектование грейдеров 3D системой нивелирования позволяет добиться ювелирной точности позиционирования рабочего оборудования.

Узнать подробности специального предложения на автогрейдеры John Deere, уточнить особенности комплектации и приобрести технику на выгодных условиях Вам помогут менеджеры ТД «Вертикаль».