Новый участок Гранитной улицы откроют к концу августа

Новый 1,5-километровый участок Гранитной улицы будет открыт для проезда 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Благодаря продлению Гранитной улицы жителям Невского района станет проще добираться до Ладожского вокзала.

Пробивка Гранитной улицы от Ладожского вокзала до Новочеркасского проспекта должна была завершиться еще полгода назад. Но, из-за переделки проекта сроки окончания работ были перенесены. Строителям осталось завершить 4% работ.

Добавим, что работы по пробивке продолжения Гранитной улицы проводит ООО «ЛСР-Строй». Новая дорога необходима для подключения Ладожского вокзала к улично-дорожной сети города.