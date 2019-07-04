На пороге новой эпохи

Глава государства Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу ознакомились с комплексом радиоразведки на базе БПЛА ВТ «Грач» производства АО «АПЗ». Перспективная разработка получила диплом I степени за лучшую инновационную разработку международного военно-технического форума «Армия-2019».



«Армия-2019» для Арзамасского приборостроительного завода стала еще одним шагом на пути к созданию принципиально нового для предприятия изделия. Ровно год назад на форуме широкой общественности была представлена разработка арзамасских приборостроителей — беспилотный летательный аппарат вертолетного типа (БПЛА ВТ) «Грач». Дистанционно управляемый вертолет привлек внимание министра обороны России Сергея Шойгу. Тогда глава военного ведомства поставил задачу — к «Армии» 2019 года представить макетный образец, прошедший летные испытания. В этом году АПЗ представил беспилотник уже на собственном стенде. Рядом была развернута экспозиция и Военно-воздушной академии с комплексом радиоразведки на базе того же «Грача», но с видоизмененным корпусом.

Беспилотник «Грач» — совместная разработка АПЗ, Военно-воздушной академии (ВВА), Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АПКБ). К работе, которая ведется более года, был подключен и Московский авиационный институт (МАИ).

Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ»:

— В первый день работы «Армии-2019» Сергею Шойгу показали макет беспилотника, прошедшего испытания и получившего положительное заключение военно-технического эксперимента. Затем, по личному указанию Шойгу, стенд с беспилотником стал одной из первых точек на маршруте Президента во время посещения форума Владимиром Путиным. Теперь мы надеемся, что, познакомившись с нашей инициативной разработкой, Президент даст указание структурам Минобороны, и нас поддержат заказом на ОКР, который позволит доработать «Грача» в соответствии с техническим заданием военных, касающимся обеспечения всех задач военно-технической разведки и устойчивой радиосвязи. Наша задача — получить аппарат, полностью состоящий из отечественных комплектующих. К сожалению, в России пока не производится двигатель внутреннего сгорания с теми показателями мощности, которые обеспечивают нам все необходимые тактико-технические характеристики для носителя с грузом до 40 кг. Сейчас «Грач» летает с двигателем импортного производства. После открытия ОКР мы будем решать эту проблему совместно с отечественными предприятиями, у которых есть опыт и потенциал для создания таких деталей.

Комплекс разведки на базе дистанционно управляемого вертолета призван заменить уже устаревшие методы ведения радиоразведки.

— Данная разработка позволяет из одной точки пространства находить координаты источников радиоизлучений и определять их местоположение. Также уникальной особенностью является система локальной радионавигации, — объясняет старший научный сотрудник ВВА капитан Константин Титов. — Например, сегодня требуется развернуть две станции радиоразведки и, так сказать, дореволюционным методом определить координаты источников радиоизлучения. Наша разработка позволяет, подняв вертолет на высоту 3-4 км, определить источники радиоизлучений. Таким образом, наряд сил и средств снижается в два раза.