В воронежской ОЭЗ «Центр» появились два первых резидента

На заседании экспертного совета воронежской особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» под руководством губернатора Александра Гусева были одобрены два первых инвестиционных проекта в недавно созданной ОЭЗ. ООО «Балли», близкое к совладельцу тепличного хозяйства ООО «Родина» Павлу Дьякову, планирует построить предприятие по производству детского игрового, спортивного и паркового оборудования с объемом инвестиций 1,5 млрд руб. Предприятие должно занять 6 га, проект может создать 500 рабочих мест. Срок реализации трех очередей проекта — до 2023 года, первая очередь должна быть завершена в 2021 году.

ООО «ИК Масловский», близкое к депутату облдумы Андрею Благову, планирует построить завод по производству стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов. Объем инвестиций в первую очередь оценивается в 1 млрд руб., в три очереди — в 5 млрд руб. Необходимая площадь участка для реализации проекта — 5 га, предприятие должно быть построено до 2023 года. Экспертный совет присвоил статус резидента обеим компаниям, теперь соответствующие заявки должно одобрить Минэкономразвития.

О том, как чиновники радовались созданию воронежской ОЭЗ, читайте в репортаже “Ъ-Черноземье” «"Ставлю свечку за индустриальный парк"».

Олег Мухин, Андрей Цветков