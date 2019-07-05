Самые зарабатывающие

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Главы регионов Годовой доход (млн руб.)
Паслер Денис (Оренбургская область) 234,1
Артамонов Игорь (Липецкая область) 195,8
Воробьев Андрей (Московская область) 95,8
Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 89,8
Цивилев Сергей (Кемеровская область) 70,3
Артюхов Дмитрий (ЯНАО) 64,9
Битаров Вячеслав (Северная Осетия) 33,7
Орлов Василий (Амурская область) 31,6
Кожемяко Олег (Приморский край) 22,2
Усс Александр (Красноярский край) 22
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