Самые зарабатывающие

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06 июля, суббота
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Новости
16:42
Минтранс дал срок для решения проблемы с багажом в Шереметьево до 15 августа
11:08
В Санкт-Петербурге простились с погибшими при пожаре на глубоководной станции
12:17
На ликвидацию последствий паводков в Иркутской области понадобится 31,2 млрд рублей
14:05
МИД РФ счел «злобной пропагандой» концепцию США о противодействии «влиянию Кремля»
15:59
Капитан перевернувшегося на Черном море катера не имел лицензии на перевозку пассажиров
19:16
«Спартак» расторг контракт с итальянским футболистом Боккетти
18:49
Bloomberg: регулятор ЕС нашел еще одну проблему у Boeing 737 MAX
18:39
Завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы
18:22
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
18:06
Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020
17:46
Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» может стать сенатором от Калмыкии
17:45
В Москве на акции в поддержку сестер Хачатурян прошли задержания
17:27
Серена Уильямс вышла в 1/8 финала Wimbledon
17:19
Семьям погибших моряков переданы высшие государственные награды
17:08
«Красмаш» может начать выпускать и гражданскую продукцию
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"Коммерсантъ"
от
05.07.2019, 17:16
Главы регионов
Годовой доход (млн руб.)
Паслер Денис (Оренбургская область)
234,1
Артамонов Игорь (Липецкая область)
195,8
Воробьев Андрей (Московская область)
95,8
Лимаренко Валерий (Сахалинская область)
89,8
Цивилев Сергей (Кемеровская область)
70,3
Артюхов Дмитрий (ЯНАО)
64,9
Битаров Вячеслав (Северная Осетия)
33,7
Орлов Василий (Амурская область)
31,6
Кожемяко Олег (Приморский край)
22,2
Усс Александр (Красноярский край)
22
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