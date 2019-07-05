06 июля, суббота
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Самые далекие от народа

от
Главы регионов Коэффициент близости (%)
Паслер Денис (Оренбургская область) 0,15
Артамонов Игорь (Липецкая область) 0,19
Воробьев Андрей (Московская область) 0,64
Цивилев Сергей (Кемеровская область) 0,64
Битаров Вячеслав (Северная Осетия) 0,9
Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 1
Орлов Василий (Амурская область) 1,61
Артюхов Дмитрий (ЯНАО) 1,79
Кожемяко Олег (Приморский край) 2,27
открыть таблицу в новом окне
Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя