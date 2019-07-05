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Самые низкие доходы

от
Главы регионов Годовой доход (млн руб.)
Коновалов Валентин (Хакасия) 0,6
Хасиков Бату (Калмыкия) 1,1
Воскресенский Станислав (Ивановская область) 1,3
Кумпилов Мурат (Адыгея) 1,50
Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесия) 1,6
Ведерников Михаил (Псковская область) 2
Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 2
Сипягин Владимир (Владимирская область) 2,1
Васильев Игорь (Кировская область) 2,2
Ситников Сергей (Костромская область) 2,2
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