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Самые обедневшие

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Главы регионов Уменьшение годового дохода (млн руб.)
Усс Александр (Красноярский край) 199,7
Жвачкин Сергей (Томская область) 29,7
Бречалов Александр (Удмуртия) 29,5
Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 20,3
Никитин Глеб (Нижегородская область) 11,1
Никитин Андрей (Новгородская область) 9,8
Кара-оол Шолбан (Тыва) 9,4
Воскресенский Станислав (Ивановская область) 7,4
Цыбульский Александр (Ненецкий АО) 6,1
Битаров Вячеслав (Северная Осетия) 4,0
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