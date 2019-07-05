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06 июля, суббота
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Новости
16:42
Минтранс дал срок для решения проблемы с багажом в Шереметьево до 15 августа
11:08
В Санкт-Петербурге простились с погибшими при пожаре на глубоководной станции
12:17
На ликвидацию последствий паводков в Иркутской области понадобится 31,2 млрд рублей
14:05
МИД РФ счел «злобной пропагандой» концепцию США о противодействии «влиянию Кремля»
15:59
Капитан перевернувшегося на Черном море катера не имел лицензии на перевозку пассажиров
19:16
«Спартак» расторг контракт с итальянским футболистом Боккетти
18:49
Bloomberg: регулятор ЕС нашел еще одну проблему у Boeing 737 MAX
18:39
Завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы
18:22
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
18:06
Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020
17:46
Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» может стать сенатором от Калмыкии
17:45
В Москве на акции в поддержку сестер Хачатурян прошли задержания
17:27
Серена Уильямс вышла в 1/8 финала Wimbledon
17:19
Семьям погибших моряков переданы высшие государственные награды
17:08
«Красмаш» может начать выпускать и гражданскую продукцию
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Самые крупные автовладельцы
"Коммерсантъ"
от
05.07.2019, 17:22
Главы регионов
Автомобили (шт.)
Хорохордин Олег (Республика Алтай)
3
Бречалов Александр (Удмуртия)
2
Азаров Дмитрий (Самарская область)
2
Осипов Александр (Забайкальский край)
2
Чибис Андрей (Мурманская область)
2
Васильев Игорь (Кировская область)
2
Никитин Глеб (Нижегородская область)
2
Носов Сергей (Магаданская область)
2
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