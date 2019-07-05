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Самые крупные автовладельцы

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Главы регионов Автомобили (шт.)
Хорохордин Олег (Республика Алтай) 3
Бречалов Александр (Удмуртия) 2
Азаров Дмитрий (Самарская область) 2
Осипов Александр (Забайкальский край) 2
Чибис Андрей (Мурманская область) 2
Васильев Игорь (Кировская область) 2
Никитин Глеб (Нижегородская область) 2
Носов Сергей (Магаданская область) 2
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