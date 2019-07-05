06 июля, суббота
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Самые крупные землевладельцы

от
Главы регионов Суммарная площадь земельных участков (кв. м)
Усс Александр (Красноярский край) 224617
Сипягин Владимир (Владимирская область) 212116
Богомаз Александр (Брянская область) 189170
Игнатьев Михаил (Чувашская Республика) 58222
Кожемяко Олег (Приморский край) 45000
Никитин Андрей (Новгородская область) 28443
Артамонов Анатолий (Калужская область) 16140
Руденя Игорь (Тверская область) 10000
Савченко Евгений (Белгородская область) 7042
Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 6614
открыть таблицу в новом окне
Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя