Выдано положительное заключение на строительство нефтебазы в порту Темрюк

В посту Темрюк будет построена нефтебаза емкостью резервуарного парка 975 куб м. Положительное заключение на строительство площадки на территории морского терминала по перегрузке нефтепродуктов выдано ООО «Росмортранс-Темрюк» Ростовским филиалом Главгосэкспертизы России. Финансирование работ будет осуществляется за счет инвестора.

В ведомстве сообщили, что на проектируемой нефтебазе будет действовать 11 площадок для слива-налива нефтепродуктов из автоцистерн, а также 13 стальных резервуаров для хранения объемом 75 куб. м каждый (восемь – для вакуумного газойля и гудрона, пять - для бензиновых и дизельных фракций).

Под строительство выделен земельный участок площадью 32,75 га, ограниченный с юго-запада морским каналом, с юго-востока - заливом Чайкин.

Для строительства нефтебазы будет устроена насыпь до абсолютной отметки 2,62 м над уровнем Азовского моря. Также будет построены насосная станция, котельная с топливным складом, установка рекуперации паров, весовая площадка и досмотровая эстакада для автотранспорта, а также иные технологические и вспомогательные сооружения.

Подъезд к проектируемой площадке нефтебазы будет осуществляться по действующей автодороге протяженностью около 3,7 км, соединяющей морской нефтяной терминал в порту Темрюк с трассой Темрюк – Морпорт.

Василий Хитрых