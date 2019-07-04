На Кубани составят реестр предгорных земель с высокой арендной ставкой

Депутаты краевого парламента рекомендовали муниципалитетам края провести инвентаризацию земель с высокой арендной ставкой и составить их реестр. Такое решение было принято по результатам выездного совещания представителей ЗСК в Отрадненском районе.

По информации пресс-службы Законодательного собрания края, речь шла о землях, расположенных в предгорных районах региона. В ЗСК неоднократно поступали обращения от аграриев из предгорной зоны, которые пасут там скот и зачастую из-за высоких расценок на аренду начинают отказываться заниматься животноводством, так как бизнес становится нерентабельным.

В настоящее время профильные комитеты краевого парламента ведут работу по поиску оптимального решения проблемы, связанной со снижением стоимости аренды пастбищ.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что проблема земель в предгорных районах края заключается в том, что по документам они проходят, как пашни, а по факту непригодны для занятия земледелием и используются местным населением под пастбища. Тем не менее, высокий статус участков определяет завышенную арендную ставку по ним. В итоге аграрии отказываются от аренды этих дорогих земель.

Дмитрий Михеенко