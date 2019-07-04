На Ставрополье в этом году отремонтируют 800 км дорог

В Ставропольском крае в этом году отремонтируют около 800 км дорожного покрытия, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Капитальный ремонт проведут на 306 км дорог региона, реконструкцию — на 12 км. Еще на 95 км проведут поверхностную обработку дорожного покрытия. Кроме того, в регионе отремонтируют семь мостов общей протяженностью 438 м. В пределах ставропольской агломерации отремонтируют 111 км региональных и муниципальных дорог. На ремонт 240 км местных автодорог выделили и распределили по 85 муниципалитетам 1,5 млрд руб.

Дарья Голякова