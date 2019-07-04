В Самаре задержан заместитель главы райотдела судебных приставов

Управление ФСБ России по Самарской области

В Самаре задержан с поличным заместитель начальника отдела судебных приставов Октябрьского района. Об этом в четверг сообщает УФСБ России по региону.

Служащий был задержан при получении 500 тыс. руб. от жительницы Самары. По данным силовиков, за указанную сумму судебные приставы должны были прекратить исполнительные производства и снять ограничения на регистрационные действия с имуществом в отношении одной из фирм города.

Материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в СУ СК России по Самарской области.

Андрей Сазонов