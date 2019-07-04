«Первое устройство было изобретено еще в 1903 году»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает, как разные страны постепенно вводили требование использовать ремни.

В конце 80-х, в момент зарождения частного предпринимательства в стране, один мой знакомый кооператор носился с идеей выпускать футболки для водителей, как сейчас есть бумажник для водителя или очки для водителя. От обычной футболки «водительская» отличалась тем, что от левого плеча к правому бедру у нее шел принт в виде черной полосы. Чтобы у гаишника, дежурящего на обочине, возникало ощущение, что водитель пристегнут.

Сейчас в это уже трудно поверить, но когда-то большинство из нас искренне полагало, что ремни безопасности существуют только для того, чтобы у автоинспектора был лишний повод нас оштрафовать. Когда вы садились к кому-то в машину, водитель говорил: «Накинь ремешок». Именно «накинь», а не «пристегни». Или вспомнить традицию застегивать ремень у себя за спиной, когда у машин появились датчики в сиденьях и противные тревожные сигналы.

Между тем автомобильные ремни безопасности появились задолго до всех вышеописанных событий. Считается, что первое устройство, удерживающее водителя в кресле, было изобретено Луи Рено еще в 1903 году. Применяемый же сегодня трехточечный ремень был разработан в 1959-м, то есть ровно 60 лет назад, шведским инженером Нильсом Болином. Тогда же этот ремень впервые появился на серийном автомобиле марки Volvo. Франция обязала автопроизводителей устанавливать на машины ремни безопасности в 1970-м. Тогда же это правило ввели на своей территории Республика Берег Слоновой Кости — так называлась тогда Кот д’Ивуар — и австралийский штат Виктория. У нас в стране требование обязательно пристегиваться во время движения автомобиля появилось в 1979 году.

Напоследок несколько цифр. По статистике, ремни безопасности снижают риск летального исхода при серьезных авариях на 70%. Подушки безопасности, для сравнения, всего на 20%. В России нарушение правила обязательного использования ремней безопасности влечет административный штраф в размере 1 тыс. руб.