Большая Садовая улица в Ростове вошла в федеральный реестр лучших примеров благоустройства

Глава Минстроя России Владимир Якушев утвердил федеральный реестр лучших практик благоустройства 2018 года, соответствующий приказ опубликован на сайте Минстроя. В реестр вошли шесть проектов благоустройства Ростовской области.

Так, в число лучших вошла Большая Садовая улица от пр. Сиверса до пр. Театра­льного в Ростове, общественная территория в Аксае на пересечении улиц Садовой и Речников, центральная площадь в поселке Матвеев Курган. Кроме того, в реестр попали сразу три территории Таганрога: «Северно-Западный» сквер, двор на пересечении пер. 1-й новый, З7 и ул, 4-я линия, 1, общественное пространство по улице Инструментальная, 13а.

Напомним, в 2018 году в Ростовской области было благоустроено 70 дворов многоквартирных домов, 30 общественных территорий и один городской парк.

Кристина Федичкина