Georgian Airways предложила уфимским туристам летать в Тбилиси через Москву и Ереван

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая в мае запустила прямой рейс Уфа-Тбилиси, в связи с приостановлением авиасообщения между Россией и Грузией предложила уфимским клиентам переоформить билеты на транзитный рейс в Тбилиси через Москву и Ереван.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Уфы, рейс Уфа-Тбилиси отменяется с 8 июля. Перевозчик предлагает переоформить билеты на маршрут Москва-Ереван-Тбилиси, рейсы на котором будут выполняться два раза в день. Авиакомпания также ведет возврат билетов на отмененный уфимский рейс, отмечают в аэропорту.

Ирина Самойлова