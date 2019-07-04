В Bosco Ceremony соберут на любое торжество

На втором этаже первой линии Петровского пассажа открылось новое пространство Bosco Ceremony. Концептуально оно поделено на две зоны: в одной — свадебные наряды, в другой — вечерняя мода. Оформление салона выполнено в ретростиле 1950–1960-х годов. Теплые медовые и кремовые оттенки создают камерную атмосферу уюта гостиной и гардеробной одновременно. Напольное покрытие выполнено из натурального дуба с декоративной обработкой.

Это не просто салон платьев для торжеств, здесь консультанты помогут составить полный образ: от платья до украшений и часов, от головных уборов до туфель. В пространстве представлены такие марки, как Liz Martinez, Max Mara, Badgley Mischka, Carolina Herrera, Elisabetta Franchi, Tony Ward, Jenny Packham, Rochas, Antonio Marras, Alberta Ferretti, Fabio Gavazzi и другие. Если из представленных коллекций ничего не приглянется, то тут же доступна услуга пошива на заказ.

Фото: Пресс-служба Bosco

Кроме подбора нарядов и украшений из Sublime by Bosco клиентам также предложат провести beauty-девичник, заказать флористическое оформление, кейтеринг и торт. Гостям тоже будет чем заняться — выбрать подарок из фарфора от Richard Ginori, постельное белье Frette или текстиль и аксессуары для дома из интерьерного магазина BoscoCasa.