Грузооборот морского порта Ростов-на-Дону сократился на 9% за полгода

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за последние полгода составил около 9,2 млн т, сообщает PortNews. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем погрузки составил около 6,8 млн т грузов. Этот показатель также на 9% ниже, чем прошлогодний. Доля транзита за указанный период составила около 2,2 млн т или 23,9%, что на 5% ниже, чем в прошлом году. Объем выгрузки сократился на 13% и составил 238 тыс. тонн.

Большую часть грузов составили нефтепродукты (30%), зерно (29%), незерновые грузы навалом (15%) и уголь (15%). За полгода в порт зашло более 3 тыс. судов.

Дарья Голякова