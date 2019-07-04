Руководитель компании по проведению тренингов осуждена на 3 года колонии за хищение 9 млн рублей

В Петербурге осуждена генеральный директор компании ООО «Квантовая психология» Анжела Кобирой, признанная виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Суд установил, что фигурантка уголовного дела в период с 2012 года по 2016 годы осуществляла операции по снятию с расчетного счета организации наличных средств и перечисляла их на свой личный счет, задействовав в этом также свою знакомую, ничего не знавшую о ее преступных планах. Кроме этого, Кобирой вводила в заблуждение клиентов компании относительно способа оплаты предоставленных им услуг по проведению тренингов, не подписывая с ними договоры и без составления необходимых бухгалтерских документов. Тем самым она причинила материальный ущерб на общую сумму свыше 9 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

С учетом позиции гособвинителя, суд признал Кобирой виновной в совершении этого преступления, назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в ИК общего режима и штрафом в размере 500 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.