«Можно вести речь о поглощении»

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает, как изменится структура музеев после объединения.

4 июля должны объявить о грядущем слиянии ГЦСИ и ГМИИ имени А.С Пушкина. Вернее, о поглощении можно вести речь. Пушкинский поглотит Центр современного искусства. Видимо, Центр войдет в состав ГМИИ на правах отдела, как сейчас Музей личных коллекций. Вместе с названием Пушкинский получит инфраструктуру Центра, в том числе здание на Зоологической улице и девять филиалов по России. Собственно, именно об этом прямо и говорил министр культуры Владимир Мединский на заседании коллегии: «Пушкинский музей достоин развития филиальной сети по всей стране».

Тут особых вопросов не возникает: действительно, филиалы крупнейшему московскому музею нужны, и их передача позволит показывать передвижные выставки из фондов музея. Да и руководство Пушкинского, его директор Марина Лошак и ее ближайшие сотрудники, современному искусству благоволят, любят его и с удовольствием выставляют. Но, конечно, сама идея объединить существовавшую с 1994 года уникальную структуру научно-исследовательского и выставочно-экспозиционного характера с музеем классического искусства выглядит странно. У меня сразу возникает вопрос: а почему не объединить ГЦСИ с Третьяковской, которая занимается как раз русским искусством, в том числе, современным, между тем как ГМИИ специализируется на западном? Наверное, потому, что ГТГ и так только что получила в пользование все здание на Крымском валу, 10. Отдать еще и Зоологическую с филиалами было бы слишком.

Интересно в этой связи, что будет с премией «Инновация», которая всегда была детищем именно ГЦСИ, при поддержке Минкульта и частных меценатов. Премия только что была впервые вручена в Нижнем Новгороде, как раз в филиале, в новом формате. Пока что он оказался заметен тем, что в двух из четырех основных номинаций победили как раз нижегородские проекты. «Главным художником» года стал екатеринбуржец Владимир Селезнев, который был по совместительству членом экспертного совета премии. «Куратором года» стали трое из «Гаража» за крайне невнятный проект «Ткань процветания». Стоит ли говорить, что руководители «Гаража» входят в жюри и экспертный совет.