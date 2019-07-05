Самые домовитые

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Главы регионов Площадь наибольшего дома/дачи (кв. м)
Кадыров Рамзан (Чечня) 2344,3
Островский Алексей (Смоленская область) 1000,6
Руденя Игорь (Тверская область) 794,8
Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 653,9
Фургал Сергей (Хабаровский край) 627,2
Паслер Денис (Оренбургская область) 555,1
Азаров Дмитрий (Самарская область) 506,7
Артамонов Анатолий (Калужская область) 442,6
Белозерцев Иван (Пензенская область) 408
Волков Владимир (Мордовия) 375,1
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