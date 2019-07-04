Миллиард разделили на сроки

В Перми вынесен приговор в отношении участников преступной группы, которые незаконно вывели в КНР около 1 млрд руб. На скамье подсудимых оказались пятеро бизнесменов, в том числе экс-лидер китайской диаспоры в Прикамье Ван Сэнь. Изначально следствие вменяло в вину троим подсудимым создание организованного преступного сообщества, а двоим — участие в нем, однако суд доказательств этому не увидел. В итоге им было назначено гораздо менее строгое наказание, чем рассчитывала прокуратура. Впрочем, снятие наиболее тяжкого обвинения не спасло часть подсудимых от реальных сроков.

Как установил суд, преступления члены группы совершили в период с января по ноябрь 2014 года. Ранее у осужденных возник умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, а также вывод за границу денег «клиентов» под видом платежей по договорам поставок различных товаров. За «зарубежное» направление деятельности отвечали бизнесмены Игорь Хохлов и Анна Евстропова. Под их контролем полученные деньги менялись на иностранную валюту и через подконтрольные фирмы, от лица которых заключались договоры поставки, выводились на счета компаний в Гонконге. Затем эти средства переводились уже на счета, указанные клиентами.

Китайским контактом Игоря Хохлова была гражданка КНР Ли Ли, владевшая фирмами в Гонконге. В частности, в деле фигурируют компании «Глобал Инк Ресурс Компани Лимитед», «Шенг Синг Электроникс Технолоджи Лимитед» и «Л Травин Технолоджи Компани Лимитед». В то же время следствие считает, что госпожа Ли не была осведомлена о преступных планах подсудимых и просто выполняла их просьбы. По данным “Ъ”, это было установлено китайскими партнерами, действовавшими в рамках поручения об оказании правовой помощи.

В свою очередь, Олег Волков и Анна Красных занимались поиском желающих обналичить деньги или вывести их за границу. По мнению силовиков, они работали в офисе, который был превращен в своеобразный рассчетно-кассовый центр. Там клиентов информировали о стоимости услуг и счетах, на которые нужно переводить деньги.

Ван Сэнь, пользуясь авторитетом среди диаспоры не только в Прикамье, но и на близлежащих территориях, занимался поиском клиентов из числа выходцев из Южной Азии.

Он был своеобразным гарантом чистоты сделки. Причем подыскивал их злоумышленник в Екатеринбурге. Из этого города наличность доставлялась в Пермь и Москву на машинах и поездах, где менялась на валюту, а затем выводилась за рубеж. Следствие считает, что всего в Гонконг было перечислено около 1,02 млрд руб., а через подконтрольные им юрлица — около 2 млрд руб.

В результате злоумышленники попали в разработку оперативников УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю, а когда в материалах расследования появились иностранные компании и Ван Сэнь, к нему подключились и сотрудники ФСБ. В 2016 году ГСУ ГУ МВД возбудило дело по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой). Затем к этому преступлению добавились незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также создание ОПС и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Последнее обвинение было наиболее тяжким — санкция за создание ОПС предусматривает до 20 лет лишения свободы, а за участие — до десяти.

Как посчитали следствие и прокуратура, преступное сообщество состояло из нескольких территориально обособленных подразделений, имеющих свою иерархию, лидеров, а также специализацию.

По мнению силовиков, туда входили семь человек: организаторы Олег Волков, Константин Губарев, Ван Сэнь и Игорь Хохлов, а также участники Василий Каменев, Анна Красных и Анна Евстропова. Господа Хохлов и Каменев признали вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. Однако от реальных сроков сотрудничество со следствием их не спасло, они получили четыре с половиной и три с половиной года лишения свободы соответственно.

Остальные подсудимые вину в преступлении, предусмотренном ст. 210 УК РФ, отрицали. В итоге гособвинение предложило суду приговорить Анну Евстропову и Анну Красных к десяти годам лишения свободы, а господ Ван Сэня, Губарева и Волкова — к семнадцати годам.

В результате, как следует из приговора суда, все они были оправданы по наиболее тяжкому обвинению в связи с отсутствием в действиях состава преступления. Подсудимые Евстропова и Красных получили соответственно шесть и пять с половиной лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб. и 370 тыс. руб. Впрочем, госпоже Евстроповой суд отсрочил наказание до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, а ее подельница была осуждена условно.

Самым приятным моментом для осужденных стали слова судьи, что обе освобождаются от основной части наказания в связи с амнистией к 70-летию Победы.

Зато Ван Сэнь и Константин Губарев получили сроки по восемь с половиной лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб. Олег Волков приговорен к шести с половиной годам и штрафу 500 тыс. руб.

По данным “Ъ”, Анна Евстропова и Анна Красных обжаловать приговор не намерены, так как они признавали вину в выводе средств и незаконной банковской деятельности. Представитель гособвинения отметила, что вопрос об обжаловании приговора будет решаться после получения его мотивировочной части.

Дмитрий Астахов, Пермь