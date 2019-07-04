На Дону возбудили уголовное дело из-за незаконного пруда, в котором утонули дети

В станице Буденновской Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после утопления в воде двух малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 1 июля около 18:00 двое мальчиков пяти и семи лет без разрешения родителей пошли купаться на искусственный водоем. Впоследствии отец детей и местный житель извлекли из воды их тела с признаками утопления.

«Искусственный водоем был вырыт незаконно В ходе расследования уголовного дела будет установлено лицо, выкопавшее искусственный водоем и не обеспечившее его безопасность, что привело к тяжким последствиям»,— сказано в сообщении.

Кристина Федичкина