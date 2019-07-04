На развязке КАД с Таллинским шоссе частично перекроют один съезд

В связи с производством работ по устранению колейности на срок с 7 по 13 июля на Кольцевой автодороге в Петербурге частично ограничивается движение по съезду №7 на развязке КАД с Таллинским шоссе (внешнее кольцо).

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы там будут проводиться в круглосуточном режиме без полного перекрытия съезда. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на срок до 10 июля на северном участке КАД закрыта для движения одна полоса на внешнем кольце в районе развязки с проспектом Культуры.