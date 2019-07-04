На Ставрополье производство говядины увеличилось на 15%

В сельхозорганизациях Ставропольского края по итогам пяти месяцев этого года производство говядины составило 3,5 тыс. т, что на 15% больше показателя за соответствующий период прошлого года.

«Увеличению общего объема производство говядины в текущем году способствовал рост численности поголовья крупного рогатого скота

специализированных мясных пород и их помесей в течение последних лет. Применение малозатратных, энергосберегающих технологий, практика

организации туровых отелов, длительное пребывание животных на пастбище также позволили обеспечить рост среднесуточных привесов и увеличить производство говядины», - сказано в сообщении.

Большая часть мясных коров в регионе представлена калмыцкой породой, их доля составляет 49,8%. Еще 22% мясных коров Ставрополья герефордской породы, 19,5 - казахской белоголовой, 5,8% - абердин-ангусской и 2,4% — лимузинской. В регионе работает семь племенных заводов и восемь племенных репродкуторов.

Дарья Голякова