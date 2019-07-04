«Т Плюс» не удалось оспорить решение УФАС о нарушении конкуренции в Закамске

Краевой арбитраж оставил в силе решение управления Феддеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю о нарушении дочерними компаниями холдинга «Т Плюс» (ООО «ПСК» и ООО «Т Плюс новые решения») антимонопольного законодательства при предоставлении услуг в сфере теплоснабжения в районе Закамского теплового узла Перми. Об этом сообщает ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт».

Напомним, поводом для возбуждения антимонопольного дела стал рост тарифа в Кировском районе Перми. По версии ведомства, единовременно тариф вырос на 56,61% из-за включения в его состав стоимости транспортировки тепловой энергии путем искусственно созданного посредника - ООО «Т Плюс новые решения» (ООО «ТНР»).

Как установило УФАС, в результате вовлечения ООО «ТНР» в цепочку теплоснабжения, ПАО «Т Плюс» получило возможность для необоснованного обогащения за счет неопределенного круга потребителей тепловой энергии Кировского района Перми и бюджета города Перми. УФАС выдало теплоснабжающим организациям предписание исключить ООО «ТНР» из цепочки поставляющей тепло в Закамск.

Энергетики не согласились с выводами антимонопольной службы. И заявили, что «ресурсоснабжающая организация не допускала злоупотребления доминирующим положением». А ООО «Т Плюс новые решения» создавался как единый теплосетевой оператор для внедрения современных технологий и эффективной эксплуатации сетей.

Напомним, до 2014 года тепло в многоквартирные дома Закамска (Кировский район Перми) поставляли пермский филиал ПАО «Т Плюс» и его дочерняя компания - ООО «Пермская сетевая компания». Пять лет назад краевые власти и энергетики решили модернизировать систему теплоснабжения района путем установки 1137 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Для реализации проекта «Т Плюс» была создана специализированная организация, объединяющая весь теплосетевой комплекс Закамского теплового узла - ООО «ТНР».