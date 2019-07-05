Доступный люкс

Не важно, какая у вас собралась коллекция ароматов: дорогие духи в мини-флаконах всегда кстати. «Коммерсантъ Стиль» выбирает самые яркие новинки.
Зачем большие бренды выпускают свои знаменитые ароматы в мини-форматах? Для самых требовательных из нас и по-хорошему испорченных парфюмерией такие ароматы — отличный способ познакомиться с новинками без того, чтобы перегружать пространство вокруг себя. С этим связана чрезвычайная популярность японки Мари Кондо — консультанта по организации домашнего быта, автора бестселлера «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Лишнее в доме не нужно, утверждает она — казалось бы, не новый постулат, но именно сейчас, в эпоху перенасыщения как информацией, так и предметами, он становится невероятно актуален.
Виктория Одинцова, руководитель Cartier Parfums в России, рассказывает: «Ароматы в мини-форматах обычно предпочитают клиенты, которые еще не знакомы с ароматом, но очень хотят его “примерить”. Но и у ценителей мини-версии тоже популярны, ведь с собой в деловые поездки или путешествия предпочтительнее брать именно тревел-формат. Так что он востребован наравне с полноценной версией. Более того, у нашей коллекции Les Heures Voyageuse появились поклонники, которые коллекционируют именно лимитированные флаконы».
Маленькие флаконы становятся одним из инструментов привлечения и более молодой аудитории: они и выглядят привлекательно, и стоят ощутимо дешевле «взрослых» версий. В частности, российский офис Hermes прокомментировал, что «когда в 2017 году появился женский аромат для миллениалов Twilly d`Hermes, он стал выпускаться в объемах 15, 30, 50 и 85 мл. Ожидается расширение этой коллекции, и новый аромат для молодежи также выйдет в меньшем объеме».
Cartier
Коллекция Les Heures Voyageuses в дорожном формате 45мл: Oud & Oud, Oud & Santal и Oud & Musc.
Hermes
Набор из 4 ароматов коллекции Jardins: Un Jardin en Mediterranee, Un Jardin sur le Nil, Un Jardin sur le Toit, Le Jardin de Monsiuer Li. Объем флаконов - по 15 мл.
Armani Prive
В коллекции ароматов Armani Prive появляются форматы 50 мл. В сентябре выйдет новинка Orangerie Venise, а также новый объём получат уже известные ароматы линии: Pivoine Suzhou, Vetiver d’Hiver, Bois d’Encens Rouge Malachite, Vert Malachite, Bleu Turquoise, Bleu Lazuli, Rose d’Arabie.
Kilian
«Соблазняющие» и «Коньячные» ароматы: в оба набора входят дорожный флакон и четыре аромата объемом 7,5 мл.
Bvlgari
Ароматы линии LE GEMME в формате 30мл.
Memo Paris
Ароматы французской нишевой марки с футлярами из кожи с оригинальным рисунком и табличкой, на которой можно написать имя владельца.
Chanel
Дорожный набор Les Eaux De Chanel из трех ароматов: PARIS-DEAUVILLE, PARIS-BIARRITZ и PARIS-VENISE. В упаковке – три флакона по 50 мл, трикотажный мешочек и открытки, которые можно отправить из путешествий.