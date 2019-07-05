Доступный люкс

Не важно, какая у вас собралась коллекция ароматов: дорогие духи в мини-флаконах всегда кстати. «Коммерсантъ Стиль» выбирает самые яркие новинки.

Зачем большие бренды выпускают свои знаменитые ароматы в мини-форматах? Для самых требовательных из нас и по-хорошему испорченных парфюмерией такие ароматы — отличный способ познакомиться с новинками без того, чтобы перегружать пространство вокруг себя. С этим связана чрезвычайная популярность японки Мари Кондо — консультанта по организации домашнего быта, автора бестселлера «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Лишнее в доме не нужно, утверждает она — казалось бы, не новый постулат, но именно сейчас, в эпоху перенасыщения как информацией, так и предметами, он становится невероятно актуален.

Помимо этого мини-флаконы идеально подходят для любителей путешествий, да и в деловые поездки не возьмешь с собой полноценный парфюм в традиционном объеме 200 мл.

Виктория Одинцова, руководитель Cartier Parfums в России, рассказывает: «Ароматы в мини-форматах обычно предпочитают клиенты, которые еще не знакомы с ароматом, но очень хотят его “примерить”. Но и у ценителей мини-версии тоже популярны, ведь с собой в деловые поездки или путешествия предпочтительнее брать именно тревел-формат. Так что он востребован наравне с полноценной версией. Более того, у нашей коллекции Les Heures Voyageuse появились поклонники, которые коллекционируют именно лимитированные флаконы».

Маленькие флаконы становятся одним из инструментов привлечения и более молодой аудитории: они и выглядят привлекательно, и стоят ощутимо дешевле «взрослых» версий. В частности, российский офис Hermes прокомментировал, что «когда в 2017 году появился женский аромат для миллениалов Twilly d`Hermes, он стал выпускаться в объемах 15, 30, 50 и 85 мл. Ожидается расширение этой коллекции, и новый аромат для молодежи также выйдет в меньшем объеме».

Духи в небольших флаконах идеальны в качестве подарка, особенно тем, «у кого все уже есть».