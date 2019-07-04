Путин подарил папе римскому икону и фильм «Грех»

Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск обменялись подарками после встречи в Апостольском дворце в Ватикане. Российский лидер вручил понтифику диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского и икону апостолов Петра и Павла. «Это очень хороший фильм»,— сказал российский президент и вручил папе иллюстрированный альбом, посвященный этой киноленте (цитата по ТАСС).

В ответ папа римский преподнес Владимиру Путину лично подписанное послание ко Всемирному дню мира (в 2019 году отмечается 21 сентября), гравюру 1774 года с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази и медаль шестого года понтификата, посвященную 100-летию окончания Первой мировой войны. На медали написано «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне» — это точная цитата из обращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года.

По итогам встречи в Ватикане заявили, что папа римский и Владимир Путин обсудили вопросы межцерковных отношений, а также ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле. «Во время дружественной беседы были подтверждены добрые двусторонние отношения, которые получили дальнейшее развитие сегодняшним подписанием протокола о взаимопонимании относительно сотрудничества между больницей Bambino Gesu и детскими больницами Российской Федерации»,— говорится в сообщении службы печати Святого престола.

Для российского лидера и папы римского эта встреча стала третьей — до этого они встречались в 2013 и 2015 годах. Господин Путин прибыл к Апостольскому дворцу с получасовым опозданием, беседа продлилась 45 минут. После встречи с папой римским Владимир Путин побеседовал с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и главой дипломатической службы Полом Ричардом Галлахером.

Подробнее о рабочем визите Владимира Путина в Италию — в материале “Ъ”.