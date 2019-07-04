Завод «Севкабель» отказался от идеи переезда в «Марьино»

ГК «Севкабель» больше не рассматривает индустриальный парк «Марьино» для перевода производства с территории Васильевского острова. Об этом сообщил генеральный директор завода «Севкабель» Сергей Ярмилко.

По его словам, подбирая площадку для переезда, компания изначально выбирала между шестью локациями, одной из которых была территория рядом с индустриальным парком «Марьино» в Петродворцовом районе Петербурга. Господин Ярмилко также добавил, что перечень локаций сократился до двух и площадка вблизи с «Марьино» в него не входит.

Максимальный объем затрат для переезда на подготовленную территорию должен составить до 300 млн рублей. «Нужна площадка до 55 тыс. кв. м, тогда как сейчас мы работаем на более чем 100 тыс. кв. м. Это следствие нерационального развития производства. Часть территории занята технологиями, которые сейчас не используются»,— прокомментировал Сергей Ярмилко.

Завершить процесс перевода мощностей «Севкабеля» планируется в 2020-2021 году, добавил председатель совета директоров ГК «Севкабель» Александр Вознесенский.

Завод «Севкабель» расположен на Кожевенной линии Васильевского острова. В 2017 году ГК «Севкабель» подписала соглашение с «ВТБ Девелопмент» о размещении производственных мощностей для выпуска кабельно-проводниковой продукции в «Марьино». «Севкабель» планировал вложить в проект 3 млрд руб., половина из которых должна была уйти на выкуп земельного участка.

Ольга Кантемирова