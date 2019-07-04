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Полиция проводит проверку после избиения выпускников на набережной в Ростове

В Ростове полиция проводит проверку по факту избиения мужчинами выпускников, отмечавших сдачу экзаменов на берегу Дона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее местные СМИ сообщали, что двое мужчин, находящихся в автомобили Infiniti, сильно избили молодых людей после того, как те спросили, не находили ли они телефон, который потеряла их знакомая. В результате нападения три человека серьезно пострадали, одного госпитализировали, сообщает «Блокнот-Ростов».

Кристина Федичкина


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