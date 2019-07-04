04 июля, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Ударили хип-хопом по санкциям

Работники нижегородского автозавода записали видео в поддержку "ГАЗа".

от

Молодёжный совет автозавода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде снял видеоклип в защиту предприятия от американских санкций. Молодые автозаводцы опубликовали хип-хоп-композицию в поддержку завода.

Недавно флешмобом #SaveGAZ отметились их ярославские коллеги, которые также опубликовали видео, где они читают рэп. Работники нижегородского автозавода последовали их примеру и сняли свою версию хип-хоп флешмоба в защиту родного «ГАЗа».

Это не первая акция в защиту завода. Автозаводцы уже выходили к посольству США в Москве с призывами отменить санкции.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Нижегородцы избавляются от бизнес-активов Нижний Новгород признан одним из городов с самым доступным готовым бизнесом.
Вышел срок Почему транспортные карты перестали работать у нижегородцев?
На волне популизма Сбор подписей нижегородцев за прямые выборы мэра начался 3 июля.
Дворкович оценил «Производительность 360» Сейчас о том, что нижегородские предприниматели представили проекты фонду «Сколково».
Пятилетку за три года Многоуровневая развязка в Сормове появится к 800-летию города.
Отпетые мошенники Вместо группы "Краски» в Кстове выступили самозванцы.
Профиль пользователя