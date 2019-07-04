Ударили хип-хопом по санкциям

Молодёжный совет автозавода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде снял видеоклип в защиту предприятия от американских санкций. Молодые автозаводцы опубликовали хип-хоп-композицию в поддержку завода.

Недавно флешмобом #SaveGAZ отметились их ярославские коллеги, которые также опубликовали видео, где они читают рэп. Работники нижегородского автозавода последовали их примеру и сняли свою версию хип-хоп флешмоба в защиту родного «ГАЗа».

Это не первая акция в защиту завода. Автозаводцы уже выходили к посольству США в Москве с призывами отменить санкции.