КС снял с муниципалитетов материальную ответственность за ошибки властей СССР

Конституционный суд (КС) России признал незаконной практику, когда только муниципальные власти отвечают за ущерб, который был причинен гражданам из-за ошибок советских властей, следует из материалов суда. Проверку конституционности статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса (ГК) РФ и ч. 10 ст. 85 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» инициировала администрация городского округа Верхняя Пышма (Свердловская область).

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Администрация оспаривала решение суда в Екатеринбурге, который обязал выплатить местному жителю около 3,6 млн руб. за снос его дома и бани. Садовый участок мужчины находился в охранной зоне магистрального газопровода, который был введен в 1972 году. Однако на момент, когда власти СССР выделяли этот участок, мужчина не знал о запрете на строительство, так как его не уведомили об этом. Позднее мужчина обратился в суд Екатеринбурга с требованием о выплате компенсации. Ответчиком выступила администрация городского округа — как правопреемник советских властей в Верхней Пышме. В результате мужчине присудили около 3,6 млн руб.

По оценке КС, в этой ситуации муниципалитет не должен был нести всю ответственность за действия и бездействие госорганов РСФСР на местах. «Вопрос о распределении между органами публичной власти обязанностей по возмещению гражданам ущерба в случае сноса построек, возведенных в нарушение установленных требований на земельном участке, предоставленном местными государственной власти РСФСР для ведения садоводства и расположенном в охранной зоне опасного производственного объекта, надлежит урегулировать федеральному законодателю»,— говорится в постановлении КС.

В результате суд признал не соответствующими Конституции оспариваемые статьи Гражданского кодекса и ФЗ «Об общих принципах ОМС в РФ» в той мере, в какой они предполагают возложить ответственность за ущерб исключительно на муниципалитеты.