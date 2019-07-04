Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии

МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке. Соответствующая нота была вручена 2 июля дипломату посольства Японии в РФ, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита "группы двадцати" материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова Российской Федерации обозначены как территория Японии»,— заявила госпожа Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, японская сторона, как председатель саммита, злоупотребила своим положением в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране. Так, среди материалов, посвященных саммиту в Осаке, было опубликовано видео, на котором российские курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были обозначены как японская территория. По словам Марии Захаровой, такие материалы «противоречат соответствующим документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны, в том числе Уставу ООН».

В июне этого года на переговорах в японской столице стороны вновь не смогли прийти к общему знаменателю относительно формата и содержания возможного мирного договора. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, отражающего прошедшие со времен окончания войны десятилетия.

Подробнее о разных представлениях Москвы и Токио о мирном договоре читайте в материале “Ъ” «Пограничная проблема превратилась в постраничную».