Нижегородцы избавляются от бизнес-активов

Нижний Новгород стал пятым среди крупнейших городов России по доступности готового бизнеса во II квартале 2019 года. Об этом сообщается в исследовании сайта объявлений Avito. В среднем в регионе такой бизнес продается за 2 с небольшим млн руб. То есть на 15% дешевле, чем годом ранее.

В связи с резким снижением цен на готовые бизнесы немного подрос и спрос на такие предложения – на 2%.

В исследовании отмечается, что снижение цен произошло в большинстве сфер бизнеса. Так, интернет-магазины подешевели на 39%, заведения общепита — на 11%, производственные компании — на 6%.