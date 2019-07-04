04 июля, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Нижегородцы избавляются от бизнес-активов

Нижний Новгород признан одним из городов с самым доступным готовым бизнесом.

от

Нижний Новгород стал пятым среди крупнейших городов России по доступности готового бизнеса во II квартале 2019 года. Об этом сообщается в исследовании сайта объявлений Avito. В среднем в регионе такой бизнес продается за 2 с небольшим млн руб. То есть на 15% дешевле, чем годом ранее.

В связи с резким снижением цен на готовые бизнесы немного подрос и спрос на такие предложения – на 2%.

В исследовании отмечается, что снижение цен произошло в большинстве сфер бизнеса. Так, интернет-магазины подешевели на 39%, заведения общепита — на 11%, производственные компании — на 6%.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Ударили хип-хопом по санкциям Работники нижегородского автозавода записали видео в поддержку "ГАЗа".
Вышел срок Почему транспортные карты перестали работать у нижегородцев?
На волне популизма Сбор подписей нижегородцев за прямые выборы мэра начался 3 июля.
Дворкович оценил «Производительность 360» Сейчас о том, что нижегородские предприниматели представили проекты фонду «Сколково».
Пятилетку за три года Многоуровневая развязка в Сормове появится к 800-летию города.
Отпетые мошенники Вместо группы "Краски» в Кстове выступили самозванцы.
Профиль пользователя