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Верховный суд РФ признал результаты конкурса на пост главы Горнозаводского округа законными

Верховный суд РФ отказал руководителю реготделения партии «Великое Отечество» Евгению Злобину в иске об оспаривании решения Горнозаводской городской думы «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Горнозаводска - главы администрации города Горнозаводска».

Ранее господин Злобин, участвовавший в конкурсе на пост главы Горнозаводского городского округа, пытался отменить положение о проведении конкурсного отбора, а также решение думы об избрании главы в Горнозаводском районном суде и Пермском краевом суде.

Как утверждается в апелляционном определении, размещенном на сайте краевого суде, Евгений Злобин указывал, что процедура выборов главы должна проводиться в соответствии с уставом муниципального образования. Однако, устав был принят после утверждения положения о конкурсе. Районный и краевой суды установили, что положение о конкурсе было принято на основании норм федерального и краевого законодательства, имеющих высшую юридическую силу по сравнению с уставом муниципального образования.

Напомним, в конце ноября прошлого года, главой Горнозаводского городского округа был избран руководитель одноименного муниципального района Александр Афанасьев. Его поддержали 15 из 17 депутатов думы. Альтернативным кандидатом, вышедшим в финал конкурса, стал глава администрации Бисерского сельского поселения Александр Кононенко.

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