Евгений Стодушный: «Красноярская филармония – это культурный кластер»

Год назад Евгений Стодушный возглавил Красноярскую краевую филармонию. Итоги первых 12 месяцев работы он подводит емким «динамика положительная»: растут доходы, число зрителей и новые проекты филармонии. Каково быть «молодым технократом» в творческой среде и почему в отношении с бизнесом культура должна выступать партнером, а не просителем, об этом г-н Стодушный рассказал в интервью нашему изданию.

– В начале июля филармония завершила творческий сезон. Как оцениваете его: объективно – в цифрах и субъективно – в ощущениях?

– В ощущениях: это был год преодоления наследия и инерции прежнего стиля руководства. В сфере высокого искусства идет постоянная борьба за таланты, и это очень ограниченный ресурс, работа с которым требует долгосрочного планирования. Чем интереснее артист, тем раньше его нужно «запрашивать». Как результат, в первый год работы новый управленец концертной организации обычно живет сезоном, который более чем на 60 % уже сверстан до его назначения. Много сил и времени ушло на то, чтобы урегулировать спорные доставшиеся в наследство моменты, отладить договоренности, которые не считаешь верными, привести все в соответствие со своими внутренними стандартами.

Объективные итоги – это рост доходов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона доходы филармонии от платной деятельности увеличились на 18 %. В абсолютных цифрах прогнозируем получить почти 105 млн руб. за календарный год. Заполняемость залов в сравнении с 2018 годом также возросла на 3,8 %. Филармония была и остается крупным работодателем – 538 штатных сотрудников, 361 из которых относится к творческим профессиям. Ключевая задача филармонии как бюджетного учреждения – реализовывать плановые показатели по посещаемости наших мероприятий. В цифрах это 320 тыс. красноярцев и жителей края в год. К 2024 году мы планируем превысить установленную планку на 15 %, поскольку рост посещаемости является одним из приоритетов национального проекта «Культура». Образно говоря, среди красноярцев, бывающих на культурных мероприятиях, каждый второй – это посетитель событий Красноярской краевой филармонии.

– В первый год работы вы были кризис-менеджером или «молодым технократом» от культуры – какое клише точнее?

– Оба определения верны по-своему. В первую очередь я именно управленец, нежели экстравагантный импресарио из старых американских кинофильмов. Интересно, что представители крупных компаний, уже не первый год поддерживающих культурные проекты, бывают удивлены тем, что мы говорим с ними на одном языке. Более того, некоторые впервые сталкиваются с тем, что бюджетное учреждение само стремится развивать альтернативные источники дохода, выстраивает взаимоотношения с потенциальными партнерами. И главное, знает, как это делать.

Антикризисные моменты тоже были. Оперативно начать применять накопленный опыт (с 2007 по 2018 гг. г-н Стодушный занимал пост заместителя директора по планированию концертной и финансовой деятельности в государственном камерном оркестре «Виртуозы Москвы». – Прим. ред.), вводить новые стандарты договорных отношений, планирования, финансовой прозрачности – непростая задача, особенно в условиях большего масштаба и в достаточно консервативной среде. Одним из результатов этой работы стал запуск продаж абонементов на сезон’2019–2020 уже с февраля месяца. Раньше продажи открывались в апреле, то есть команде удалось опередить привычную рутину на два месяца, и это только начало! Рассчитываю, что к концу лета – началу осени уже будет создана структура сезона’2020–2021 – для меня это следующая тактическая цель.

– Альтернативные источники дохода для учреждения культуры – почему эта игра стоит свеч?

– В первую очередь это свобода творческого выражения. Осуществляя основную деятельность за счет бюджетного финансирования, учреждение культуры обязано следовать приоритетам государственной культурной политики. Для того чтобы экспериментировать, пробовать что-то новое, необходимо значительно больше финансовых ресурсов, и их невозможно постоянно черпать из кошелька зрителя. Должно быть «дружеское плечо» – партнер, разделяющий твои ценности и миссию, – именно таким «плечом» и становится социально ориентированный бизнес. При этом во взаимоотношениях «бизнес – культура» последняя не является просителем. Культура – это партнер. И как в любом партнерстве, в выигрыше оказываются обе стороны: реализуя свои задумки, творческая организация создает ту самую комфортную для жизни среду. Среду, из которой не хочется уезжать, – задача, особенно актуальная для удаленных промышленных территорий.

– Поддержка культурных инициатив – это удел только лишь промышленных гигантов?

– Такой взгляд – заблуждение. Точечную помощь – не всегда финансовую, часто экспертную – может оказать любой бизнес. К примеру, в силах крупной адвокатской конторы pro bono помочь филармонии выиграть несколько исков.

И это лишь один из примеров. Инициативы могут быть самыми разными – все зависит от желания и готовности бизнеса поддерживать культуру. Так, к юбилею Михаила Семеновича Годенко филармония совместно с компанией «Командор» и фабрикой «Краскон» выпустили имиджевую коробку конфет. Казалось бы, небольшая акция, однако она позволяет бренду ансамбля жить среди широкого круга аудитории – за пределами концертного зала.

– В какие проекты за последний год вылилось партнерство филармонии и бизнеса?

– Во-первых, совместно с Фондом Михаила Прохорова вдохнули новые смыслы в проект «Оркестр на траве». Выбрали путь экспансии – этим летом «Оркестр на траве» проходит не только в Красноярске, но также в Ачинске и Енисейске. К слову, это не единственный пример культурной экспансии. Филармония стала активным партнером культурной столицы Красноярья 2019 – города Ачинска, где в рамках Транссибирского арт-фестиваля выступили наш оркестр с участием Вадима Репина и Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

При поддержке Агентства по развитию Норильска, а также за счет привлечения федеральных средств программы «Всероссийские филармонические сезоны» зародился «Самый северный фестиваль». Благодаря проекту в Норильске впервые за 15 лет несколько выступлений дал полноценный симфонический оркестр. На следующий год уже выделены средства, чтобы обеспечить приезд на фестиваль самого известного пианиста России – Дениса Мацуева. Считаю проект удачным симбиозом государственно-частного партнерства в культуре. Остальные инициативы филармонии пока на стадии активных переговоров, но интерес со стороны бизнеса, безусловно, есть.

Из результатов последнего года – есть прекрасный пример работы с федеральными средствами: Красноярская филармония впервые за долгое время стала обладателем крупного гранта Правительства РФ. Почти 5 млн руб. выделено на реализацию проекта «Фестиваль симфонических оркестров Сибири», в рамках которого Красноярск встретит лучшие академические силы СФО. Начинаем выстраивать системную работу с зарубежными фондами и культурными центрами. Примером может служить грант британского посольства: более 1,5 млн руб. на организацию выступлений артистов из Туманного Альбиона. Благодаря Году музыки Великобритании и России – 2019 Красноярск и другие города Сибири посетят британские инструменталисты, органист и оперная певица.

– Каким будет для филармонии сезон’2019–2020?

– Разумеется, будут сохранены знаковые мероприятия, ставшие для филармонии доброй традицией. В первую очередь открытие филармонического сезона: Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде выступит с оперной дивой Вероникой Джиоевой. 31 декабря состоится традиционный Новогодний концерт. Конечно же, нельзя пропустить выступления Красноярского государственного ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко – без преувеличения, визитной карточки Красноярска и Сибири.

Запланирован концерт Эмира Кустурицы и No Smoking Orchestra. Начинаем развивать линейку джазовых концертов: к нам приедут музыканты «гнезда» Игоря Бутмана в разных составах – трио, квартеты, квинтеты. Есть предварительное согласие Владимира Спивакова о том, что «Виртуозы Москвы» в рамках фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» дадут четыре выступления в крае. Ведутся переговоры с компанией Disney относительно возможности делать симфонические концерты с музыкой из их легендарных мультфильмов. Будет удвоено количество концертов в рамках программы «Бэби-филармония».

Параллельно развиваем гастрольную деятельность: коллективы Красноярской краевой филармонии можно будет увидеть в разных странах – США, Франции, Польше. Рассчитываю, что финалом этих выступлений станет гала-концерт в Москве. Ставлю задачу покорить самую модную столичную площадку сезона – концертный зал «Зарядье».

– Есть какой-то исполнитель или коллектив, которого вы как зритель хотели бы увидеть на сцене краевой филармонии – такая лично-профессиональная амбиция?

– Отвечу немного иначе. Моя амбиция – и личная, и профессиональная – чтобы Москва и Санкт-Петербург боролись за право увидеть проекты Красноярской филармонии на своих сценах. Хотелось бы создать людям, с которыми я имею честь работать, такие условия для развития, чтобы они стали самыми востребованными творческими силами в стране, а Красноярская филармония – опорным культурным кластером Сибири.

Наталья Повольнова