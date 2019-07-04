В Екатеринбурге в ДТП пострадали три человека

На улице Гурзуфской (напротив дома №63) в Екатеринбурге водитель автомобиля Fiat въехал в Renault Logan. В результате аварии пострадали три пассажира Renault: 37-летняя женщина и двое ее детей – 9-месячный мальчик и 3-летняя девочка.

Авария произошла утром 4 июля. Fiat ехал со стороны улицы Заводской в сторону Серафимы Дерябиной. Мужчина пояснил, что двигался в среднем ряду и не увидел стоящую на аварийном сигнале Renault из-за сильного дождя. Автомобиль стоял во втором ряду из-за аварии с Hyundai.

«Женщина находилась впереди справа от водителя. У нее сотрясение мозга, ушибы. Юные пассажиры сидели сзади: младший из детей в автокресле, а девочка перевозилась с нарушением ПДД. Медики предварительно диагностировали у них сотрясение мозга»,— рассказали в городском управлении МВД.

Мария Деменева