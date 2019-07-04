В Тольятти перекроют движение транспорта

Перекрытие движения транспорта планируется в Тольятти с 8 по 21 июля по ул. Коммунистическая. Речь идет об участке от ул. Матросова до Речного вокзала (в районе дома ул. Коммунистическая, 77). Об этом сообщает городская администрация.

Движение в этом районе города будет перекрыто из-за ремонта. В связи с работами изменится схема движения транспорта.

В частности, автобус № 102 проследует по ул. Матросова и ул. Коммунистическая до места ремонта. Автобус № 134 будет двигаться от остановки «РОВД» далее по ул. Коммунистическая, Мурысева, Матросова, Коммунистическая, а затем по прежней схеме движения

Троллейбусы №№ 7 и 7* проследуют от остановки на ул. Громовой по ул. Громовой, Матросова, Лизы Чайкиной, Механизаторов, Коммунистическая, Матросова и далее по прежней схеме до остановки на ул. Гидростроевской. Троллейбус № 18 будет ездить в этот период до остановки «Трансформатор». Троллейбусы №№ 21, 57 проследуют от остановки «Речной вокзал» по ул. Коммунистическая, Ярославская, Громовой и далее по прежней схеме.

Георгий Портнов