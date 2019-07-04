Свидетеля записали в осужденные

В Перми вынесен первый в региональной практике приговор об участии в деятельности организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ). Бывший председатель его местного отделения Александр Соловьев приговорен к штрафу 300 тыс. руб. При этом обвинение просило отправить его в колонию на 3,5 года. Как установили следствие и суд, после запрета деятельности центра судом он убеждал последователей учения не покидать его, а также участвовал в массовых мероприятиях иеговистов. Сам господин Соловьев вину не признал. Он заявил, что суд запретил только деятельность определенных юрлиц, а он продолжал следовать религии как физическое лицо, а не как представитель какой-то организации.

Орджоникидзевский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего председателя пермской организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы», старейшины собрания «Северная Пермь» Александра Соловьева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Как установили следствие и суд, с мая 2017-го по 22 мая 2018-го он, являясь последователем и приверженцем «Управленческого центра», после его запрета судом участвовал в деятельности этой организации.

Напомним, в апреле 2017 года Верховный суд РФ по иску Минюста признал экстремистским «Управленческий центр свидетелей Иеговы» и запретил деятельность 395 отделений организации и более 2 тыс. групп иеговистов на территории России. По мнению суда, организация угрожает общественной безопасности, пропагандируя свое религиозное превосходство, разрыв родственных и семейных связей, отказ от определенных видов медпомощи, а также воинской службы.

На оглашение приговора господину Соловьеву пришли около пятидесяти его сторонников, при этом в зал судебных заседаний попали не все. Прокуратура предложила суду назначить ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Гособвинение согласилось с версией СУ СКР по Пермскому краю, что фактически он совершал ряд действий, относящихся к деятельности организации. В частности, в деле фигурируют записи ряда бесед старейшины с последователями учения свидетелей Иеговы, которые намеревались покинуть организацию. Так, 25 ноября 2017 года в своей машине Александр Соловьев разговаривал с Флягиным и уговаривал его отказаться от ранее принятого решения. При этом, как считает следствие, он применял психологические методы давления и убеждения. Аналогичную беседу он провел с супругами Шерстобитовыми в их квартире 14 декабря, а 17 декабря уже участвовал в массовом собрании последователей свидетелей Иеговы в ДК Чехова.

Как следует из приговора, беседы со свидетелями фиксировались в рамках оперативного эксперимента сотрудниками МВД, их аудиозаписи были приобщены к материалам дела. По мнению защиты, эти свидетели были участниками оперативных мероприятий. 22 мая прошлого года господин Соловьев был задержан, а затем отправлен под домашний арест. При обыске у него изъяли электронные носители информации, а также литературу религиозного содержания.

Всего, по данным оперативников, в Перми насчитывается около 1,5 тыс. последователей свидетелей Иеговы, десять из которых являются руководителями различного уровня.

Сам господин Соловьев вину не признал. Он пояснил, что после запрета деятельности «Управленческого центра» исповедовал веру свидетелей Иеговы не как председатель организации, а как физическое лицо. Быть последователем этого религиозного течения не запрещено. Также он отметил, что не оказывал никакого давления на свидетелей, а просто вел с ними беседы, и не как руководитель организации, а как верующий с верующим. Как утверждает Александр Соловьев, стенограмма разговоров является урезанным вариантом беседы и искажает ее суть.

В итоге суд решил, что действия Александра Соловьева не носили индивидуальный характер. Как указано в приговоре со ссылкой на показания свидетелей, он говорил последователям, что после формального запрета центра в деятельности организации ничего не должно измениться. Осужденный говорил о необходимости продолжения собраний, а также применения методов конспирации. Также он заявил супругам Шерстобитовым, что в случае их отказа от «истинной веры» им будет запрещено общаться с детьми, которые также являлись адептами учения.

По итогам судебных прений гособвинитель, старший помощник прокурора Орджоникидзевского района Анастасия Тютикова предложила суду назначить господину Соловьеву наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. В итоге председательствующий решил, что исправление подсудимого возможно без лишения свободы. С учетом положительных характеристик с работы и по месту жительства, Александр Соловьев был приговорен к штрафу 400 тыс. руб. С учетом времени нахождения в ИВС и под домашним арестом окончательная сумма штрафа составила 300 тыс. руб.

Решение судьи сторонники господина Соловьева встретили громкими аплодисментами. Сам осужденный заявил, что, с одной стороны, удовлетворен решением суда, но с другой не считает себя виновным. «После запрета деятельности юридического лица я не действовал как его руководитель или представитель,— сказал он,— я остался верующим человеком. В решении Верховного суда говорится, что он не дает оценки деятельности религиозного течения, верующие могут исповедовать его. Мы будем обжаловать приговор».

Госпожа Тютикова отметила, что вопрос о возможности обжалования приговора будет решаться после его изучения.

Дмитрий Астахов